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Воронежские новости

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Кассация разрешила мэрии Воронежа снести павильон на Остужевской развязке

Кассация разрешила мэрии Воронежа снести павильон на Остужевской развязке

Суд кассационной инстанции подтвердил выводы апелляционного суда, оставив за администрацией Воронежа право на снос павильона на Остужевской развязке.

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