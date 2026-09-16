17 сентября отключат электричество на нескольких улицах и переулках Калуги

Отключение электроэнергии в Калуге затронет несколько улиц и переулков, в том числе Плеханова, Берендяковскую, Березуевский, Комарова и Пушкина17 сентября с 9:00 до 17:00 отключат свет в Калуге в домах №№ д.
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