BlockFi переводит Chainlink (LINK) на $46,5 млн в Kraken на фоне усилий по реорганизации

Примечательным событием является то, что BlockFi, фирма по кредитованию криптовалют, находящаяся в процедуре банкротства, переместила значительное количество токенов Chainlink (LINK) на криптовалютную биржу Kraken.
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