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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Осипенко настоящий проводник идей Шварца. Руководит всеми действиями «Динамо», подсказывает партнерам, отличный первый пас». Радимов о защитнике

Владислав Радимов назвал защитника Максима Осипенко лидером «Динамо». «Я отмечу Осипенко, который руководит всеми действиями «Динамо» на поле.

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