SST: в Хельсинки россияне регулярно приносят цветы к сожженному танку Т-72

Как сообщает STT со ссылкой на главу организации Your Finnish Friends ry Каспера Канносто, живущие в Хельсинки граждане РФ регулярно приносят цветы и георгиевские ленточки к сожженному российскому танку Т-72.
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