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  • Boris Borisov
    Я не буду об этой мрази вообще ничего писать !Сжегшего паспорт ...
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    очередной дебил параноик!!!Президент Чехии П...

SST: в Хельсинки россияне регулярно приносят цветы к сожженному танку Т-72

SST: в Хельсинки россияне регулярно приносят цветы к сожженному танку Т-72

Как сообщает STT со ссылкой на главу организации Your Finnish Friends ry Каспера Канносто, живущие в Хельсинки граждане РФ регулярно приносят цветы и георгиевские ленточки к сожженному российскому танку Т-72.

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