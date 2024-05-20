Леру Кудрявцеву подозревают в получении гражданства другой страны

Лера Кудрявцева отправилась в Европу в компании своей подруги. В это путешествие она решила не брать дочь Марию, что вызвало предположения у ее поклонников, что девочка осталась в Москве с отцом Игорем Макаровым.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии