Harper’s Bazaar

244 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Антонина Ли
    Спасибо большое за подсказку .Как применять мед...
  • Александр
    Уродство просто и так напоминает советское время: цыгане и южане с золотыми зубами! Мрак!Знакомьтесь: Gabb...
  • Сергей Дмитриев
    Бесконечный свиток - нарезка всего только быстротекущего личного. Побольше бы "мыслей плодовитых и гениями начатых тр...Кейт Миддлтон над...

Что мы будем носить через полгода: 5 главных трендов Недели моды в Милане

Что мы будем носить через полгода: 5 главных трендов Недели моды в Милане

Финал показа Prada весна-лето 2022АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ Неделя моды в Милане подошла к концу — она эффектно завершилась показом «секретной» коллаборации Versace и Fendi (кто бы еще год назад мог подумать, что такое сотрудничество будет возможно?).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх