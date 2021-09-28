Что мы будем носить через полгода: 5 главных трендов Недели моды в Милане

Финал показа Prada весна-лето 2022АРХИВЫ ПРЕСС-СЛУЖБ Неделя моды в Милане подошла к концу — она эффектно завершилась показом «секретной» коллаборации Versace и Fendi (кто бы еще год назад мог подумать, что такое сотрудничество будет возможно?).