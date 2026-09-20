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Явка бьет рекорды: Гаспарян оценил попытки сорвать выборы в России

Явка бьет рекорды: Гаспарян оценил попытки сорвать выборы в России

В ходе текущего электорального цикла внешние попытки воздействия на Россию не принесли принципиально новых результатов, однако впервые были зафиксированы физические атаки на избирательную инфраструктуру.

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