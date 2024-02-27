Достаточность капитала крупных банков после стресс-теста снизится на 2,9пп

Результаты надзорного стресс-тестирования системно значимых кредитных организаций (СЗКО) в 2023 году подтвердили способность большинства из них в значительной степени справиться со стрессом, заявила зампред Банка России Ольга Полякова в интервью агентству «Интерфакс».