Новогодние удары по Киеву. 01.01.2025

АЖ

Александр Жигилий

Так каков результат таких дорогих ударов! Вся верхушка Власти Украины, как была жива-здорова, так и остается! Как принимала решения по ударам на нашей территории, так и принимает! А мы, имея все необходимое для прекращения этого террорасредства, только ежедневно констатируем об этом, ничего не предпринимая для из ликвидации? Значит такая игра в войнушку выгодна этой Власти- не они же гибнут, не их детки и родственники, а какой то там народ, увы... А перед народом откупимся пустыми и очередными обещаниями, да вот разрушениями ротонды да какого то банка в Киеве!!! Не слишком ли дорогое удовольствие за счет народа????