В результате новогодних ударов "Геранями" по Киеву серьезно поврежден "Дом Совнаркома" в центре Киева (полностью уничтожена ротонда).
Новогодние удары по Киеву. 01.01.2025
Комментарии
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АЖ
Александр Жигилий
Так каков результат таких дорогих ударов! Вся верхушка Власти Украины, как была жива-здорова, так и остается! Как принимала решения по ударам на нашей территории, так и принимает! А мы, имея все необходимое для прекращения этого террорасредства, только ежедневно констатируем об этом, ничего не предпринимая для из ликвидации? Значит такая игра в войнушку выгодна этой Власти- не они же гибнут, не их детки и родственники, а какой то там народ, увы... А перед народом откупимся пустыми и очередными обещаниями, да вот разрушениями ротонды да какого то банка в Киеве!!! Не слишком ли дорогое удовольствие за счет народа????
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3 час.
Ваша Светлость
С фашистским Куевом надо поступить так, как сделали пиндосы с Дрезденом во время ВОВ!! Всех с Новым Годом!!!
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57 мин.
Иван Ураганов
Ну, а в доме совнаркома,кто обитал,что по нему удар нанесли?Бить так по банковой.
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23 мин.
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