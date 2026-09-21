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Социальная повестка Иркутска: депутаты Думы поддерживают семьи, просветительские проекты

Социальная повестка Иркутска: депутаты Думы поддерживают семьи, просветительские проекты

ИРКУТСК, 21 сентября, ФедералПресс. Комиссия Думы Иркутска по социальной политике 21 сентября рассмотрела семь значимых вопросов, касающихся поддержки горожан, развития инфраструктуры и просветительских инициатив.

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