Бортников обвинил ГУР Украины в атаке на "Крокус"

Директор ФСБ раскрыл некоторые подробности атаки на "Крокус Сити Холл".По словам Александра Бортникова, несмотря на то, что следствие еще идет, можно уверенно сказать о причастности военной разведки Украины к резонансному теракту.
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