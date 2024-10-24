Лукашенко ждет переговоров после освобождения Курской области от ВСУ в декабре

Существует вероятность начала переговоров между Россией и Украиной уже в декабре 2024 года. Такую оценку дал президент Белоруссии Александр Лукашенко и подчеркнул, что надеется на скорое освобождение Курской области от ВСУ, после чего можно будет провести встречу по мирному урегулированию конфликта на Украине.
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