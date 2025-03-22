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Отрывались по-полной: Елена Проклова снова в центре скандала

Отрывались по-полной: Елена Проклова снова в центре скандала

Актриса прокомментировала события своей бурной молодости. Елена Проклова кадр шоу.Не успело утихнуть обсуждение откровений Елены Прокловой о ее отношениях с Олегом Табаковым, как звезда российского театра и кинематографа снова по уши в скандале.

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