Отрывались по-полной: Елена Проклова снова в центре скандала

Актриса прокомментировала события своей бурной молодости. Елена Проклова кадр шоу.Не успело утихнуть обсуждение откровений Елены Прокловой о ее отношениях с Олегом Табаковым, как звезда российского театра и кинематографа снова по уши в скандале.