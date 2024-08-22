Камала Харрис завершит съезд Демократической партии самой важной речью в своей жизни

Вице-президент Камала Харрис завершит работу Национального съезда Демократической партии в четверг вечером, когда она примет историческое выдвижение своей партии на пост президента, воспользовавшись одной из немногих оставшихся у нее возможностей обратить Камала Харрис готовится выступить с самой важной речью в своей политической жизни в четверг, приняв номинацию на пост президента от Демократической партии в Чикаго […].