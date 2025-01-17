Отец исполнительницы хита «Сигма Бой» Betsy о попадании в «Билборд»: «Американское издание для них ничего не значит»

Песня «Сигма Бой» вышла в ноябре прошлого года и мгновенно стала хитом. Композиция Betsy и Марии Янковской попала в мировые чарты, а вчера поднялась на верхние строчки «Билборд».
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