Ну що, сынку? Ляхи таки да? Как обычно кинули? Польша назвала Украину утопленником

Театр абсурдаПолитикаПодписатьсяНу що, сынку? Ляхи таки да? Как обычно кинули? Польша назвала Украину утопленником Юрий Кот Гоголь велик своим видением сути явлений вне времени. Поляки по отношению к окраинцам ведут себя традиционно.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииСергей ЕвдокимовА хрюкаинцам самим зерно не нужно? Святым духом питаются свинособаки хрюкаинские?Ответить18 час.КБКипра БорачеваКак они начали говорить об Украине, как об утопленник. Быстро перестроились. Это знаковое высказывание.Ответить14 час.
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