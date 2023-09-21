Театр абсурда

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Ну що, сынку? Ляхи таки да? Как обычно кинули? Польша назвала Украину утопленником

Ну що, сынку? Ляхи таки да? Как обычно кинули? Польша назвала Украину утопленником

Юрий Кот Гоголь велик своим видением сути явлений вне времени. Поляки по отношению к окраинцам ведут себя традиционно.

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Комментарии
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Сергей Евдокимов
А хрюкаинцам самим зерно не нужно? Святым духом питаются свинособаки хрюкаинские?
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18 час.
КБ
Кипра Борачева
Как они начали говорить об Украине, как об утопленник. Быстро перестроились. Это знаковое высказывание.
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14 час.

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