Загадочный пульсар вращается в сотни раз медленнее, чем это возможно

Ученые обнаружили радиоволны, исходящие от объекта, похожего на пульсар, но с одной существенной оговоркой: он вращается в тысячи раз медленнее, чем большинство известных пульсаров, и в сотни раз медленнее, чем допускает современная теория.
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