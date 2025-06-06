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Царьград

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Олимпийский чемпион Иан Торп ограблен в собственном доме на $100 тыс.

Олимпийский чемпион Иан Торп ограблен в собственном доме на $100 тыс.

В Сиднее произошла кража в доме знаменитого пловца, пятиразового олимпийского чемпиона Иана Торпа. Похищены личные вещи, включая драгоценности и часы на сумму около $100 тыс.

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