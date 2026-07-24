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Спасатели вывели из леса заблудившихся пенсионерок в Сергиево-Посаде

Спасатели вывели из леса заблудившихся пенсионерок в Сергиево-Посаде

В четверг, 23 июля, работники поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с добровольцами отряда «ЛизаАлерт» помогли двум пожилым женщинам выбраться из леса в Сергиево-Посадском городском округе.

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