Спасатели вывели из леса заблудившихся пенсионерок в Сергиево-Посаде

В четверг, 23 июля, работники поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вместе с добровольцами отряда «ЛизаАлерт» помогли двум пожилым женщинам выбраться из леса в Сергиево-Посадском городском округе.
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