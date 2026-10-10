Юрист Виноградов объяснил, чем грозит крупный перевод между своими счетами

МОСКВА, 10 октября, ФедералПресс. Крупные переводы между собственными счетами могут стать причиной приостановки следующей операции банком, даже если намерения клиента абсолютно законны.
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