Интерпол хочет нам помочь

Алексей Тан

О! как!... глобалисты высказались оказать помощь!... забыли, забыли!! всяких ИНТЕР.... интернациков, интерТВ, и подобную клоаку... и если и кому нужна эта интер, так это только интер-центру... иудейскому Уолл стрит... и Лондон сити ну а интерnet им в руки попало... так это от самого "другого разума" или владыки подземного. ... К стати, Коминтерн,... тот же интернаци... та же интер связь глобалистов-коммуняк.