В Крыму создадут фонд Крымской весны

Архивные фонды, посвященные событиям Крымской весны и участникам специальной военной операции, создадут в республике, сообщила директор ГКУ РК «Государственный архив РК новейшей истории и по личному составу» Лина Титоренко, 26 января передает канал «Крым 24».
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