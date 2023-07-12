НАТО и Украина, Украина и НАТО

Украина хочет членства в НАТО, чтобы победить Россию, а НАТО говорит, что всё наоборот: вы сначала победите Россию без нас, а потом возьмём в НАТО.
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