Театр абсурда

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НАТО и Украина, Украина и НАТО

НАТО и Украина, Украина и НАТО

Украина хочет членства в НАТО, чтобы победить Россию, а НАТО говорит, что всё наоборот: вы сначала победите Россию без нас, а потом возьмём в НАТО.

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