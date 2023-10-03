Соболенко вышла в 1/8 финала турнира в Пекине

Арина Соболенко обыграла Кейти Бултер и пробилась в 1/8 финала турнира в Пекине. В Пекине завершился матч 1/16 финала хардового турнира категории WTA-1000 в женском одиночном разряде, в котором первая ракетка мира Арина Соболенко встречалась с Кейти Бутлер.