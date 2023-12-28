Собянин сообщил, что в новогоднюю ночь столичный транспорт будет бесплатным

На Рождество метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД — до 03:00Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале сообщил, что городской транспорт в столице будет бесплатным всю новогоднюю ночь — с 20:00 31 декабря до 06:00 1 января.