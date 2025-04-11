Медвежий угол
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Медвежий угол

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"Я не знаю, как я буду жить": Боец СВО из Узбекистана воззвал о помощи к России

"Я не знаю, как я буду жить": Боец СВО из Узбекистана воззвал о помощи к России

Царьград /Globallookpress Русский доброволец из Узбекистана воззвал о помощи к России. Он участвовал в серьёзных боях, получил тяжёлые ранения, однако до сих пор не может получить паспорт гражданина России.

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Комментарии
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Владимир Елкин
Где конкретные фамилии и место работы тех тварей-чиновников, которые не выполняют указания Президента???
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3 час.
НК
Наталья Конева
Автор! Вопросы - дерьмо!!! И вагнеровцеа не приплетай, идиот!! Ты против них (любого из них!!)просто грязная пылинка!!
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3 час.
Валерий Светлый
главный враг народа в любой стране - чиновники
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2 час.
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