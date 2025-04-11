Царьград /Globallookpress Русский доброволец из Узбекистана воззвал о помощи к России. Он участвовал в серьёзных боях, получил тяжёлые ранения, однако до сих пор не может получить паспорт гражданина России.
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