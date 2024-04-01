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С нами не соскучишься!

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10 рабочих мест, где можно и нужно употреблять алкоголь

10 рабочих мест, где можно и нужно употреблять алкоголь

Употреблять алкоголь прямо на работе — звучит как очень плохая идея. Собственно, первая же открытая вами бутылка будет, скорее всего, последней перед тем, как придется обновлять резюме в поисках новой должности.

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