Для роботов разработали кожу на основе человеческих клеток Исследователи р...

Для роботов разработали кожу на основе человеческих клетокИсследователи разработали метод крепления кожи, сделанной из живых человеческих клеток, к роботизированной основе, что может позволить роботам выражать эмоции и лучше коммуницировать.
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