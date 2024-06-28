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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Для роботов разработали кожу на основе человеческих клеток Исследователи р...

Для роботов разработали кожу на основе человеческих клеток Исследователи р...

Для роботов разработали кожу на основе человеческих клетокИсследователи разработали метод крепления кожи, сделанной из живых человеческих клеток, к роботизированной основе, что может позволить роботам выражать эмоции и лучше коммуницировать.

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