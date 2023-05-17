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«Интер» в финале Лиги чемпионов, УНИКС впервые стал чемпионом России, «Спартак» обратился в ЭСК из-за судейства, Медведев в четвертьфинале «Мастерса» и другие новости

«Интер» в финале Лиги чемпионов, УНИКС впервые стал чемпионом России, «Спартак» обратился в ЭСК из-за судейства, Медведев в четвертьфинале «Мастерса» и другие новости

1. «Интер» в шестой раз вышел в финал Лиги чемпионов, обыграв «Милан» в ответном полуфинале (1:0). Соперником «нерадзурри» по финалу, в котором они не играли 13 лет, станет победитель пары «Реал» – «Манчестер Сити».

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