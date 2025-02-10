В Белом доме не подтвердили и не опровергли диалог между Трампом и Путиным

Помощник Трампа по национальной безопасности заявил о ведении "деликатных переговоров" между президентами США и России Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц не дал однозначного ответа на вопрос о телефонном разговоре Трампа и президента РФ Владимира Путина.