В Белом доме не подтвердили и не опровергли диалог между Трампом и Путиным

Помощник Трампа по национальной безопасности заявил о ведении "деликатных переговоров" между президентами США и России Помощник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц не дал однозначного ответа на вопрос о телефонном разговоре Трампа и президента РФ Владимира Путина.
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