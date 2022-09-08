Сахалин и «Газпром» на площадке ВЭФ подписали соглашение о строительстве НПЗ

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и глава правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписала соглашение о сотрудничестве в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, сообщила пресс-служба правительства региона.