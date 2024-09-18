Губернатор Тверской области дал поручения по обеспечению порядка в Торопце 

Губернатор Тверской области Игорь Руденя дал распоряжения по обеспечению правопорядка на территории, где проводилась эвакуация граждан после возникновения пожара, вызванного падением обломков БПЛА в Торопце, пишет РИА «Новости».
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