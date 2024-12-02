В Крыму разработали календарь новогодних мероприятий

Фото: Воронцовский дворец/ВКонтактеВ Крыму в рамках информационной кампании «Новый год в Крыму как дома» разработали Карту чудес и Календарь новогодних мероприятий для гостей и жителей полуострова, а также подготовили варианты отдыха в период новогодних и рождественких каникул.