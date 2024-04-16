Снос рынка в Новосибирске, 50 мечетей в Москве, узбекский нацист в Питере и другие похождения мигрантов

ALEKSANDR LIS Москва стоглавая и золотая и белокаменная- я не помню чтобы в истории Москвы упоминались минареты и другие центры инородных конфессий-предлагаю срыть новострои мечетей в центре столицы- оставить одну в Парке Победы на Минской улице-там парк и никому не мешают когда исполняют пятницкий намаз-а остальные срыть-к тому же число их как говорят СМИ уменьшается.

ninikooo Митусова Еще есть желающие заступаться за мигрантов и нести пургу о культурном обмене? В.Федорова срочно выслать в Среднюю Азию для обмена, он там нужнее. Фарисов тоже « зарвался», пора собирать чемоданы в родной Татарстан. Учителю Григоричу нужно предоставить лучшего адвоката, чтобы папашу-адвоката, который вымогал к него 2 млн рублей лишили адвокатской практики и вместе с со здоровым сыночком депортировали на родину. Студента- медика с позором отчислять и выгнать в Узбекистан. А « нервных мигрантов», избивших мужчин у с собакой, привлечь к уголовной ответственности по нескольким статьям - хулиганство, нанесение телесных повреждений с применением холодного оружия». Со сволочами только так