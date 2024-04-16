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Снос рынка в Новосибирске, 50 мечетей в Москве, узбекский нацист в Питере и другие похождения мигрантов

Снос рынка в Новосибирске, 50 мечетей в Москве, узбекский нацист в Питере и другие похождения мигрантов

Фото: mil.ru Сегодня 38K прочитали "Незаменимые иностранные специалисты" продолжают "культурное обогащение" России, однако есть и хорошие новости.

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Комментарии
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ALEKSANDR LIS
Москва стоглавая и золотая и белокаменная- я не помню чтобы в истории Москвы упоминались минареты и другие центры инородных конфессий-предлагаю срыть новострои мечетей в центре столицы- оставить одну в Парке Победы на Минской улице-там парк и никому не мешают когда исполняют пятницкий намаз-а остальные срыть-к тому же число их как говорят СМИ уменьшается.
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18 час.
ninikooo Митусова
Еще есть желающие заступаться за мигрантов и нести пургу о культурном обмене? В.Федорова срочно выслать в Среднюю Азию для обмена, он там нужнее. Фарисов тоже « зарвался», пора собирать чемоданы в родной Татарстан. Учителю Григоричу нужно предоставить лучшего адвоката, чтобы папашу-адвоката, который вымогал к него 2 млн рублей лишили адвокатской практики и вместе с со здоровым сыночком депортировали на родину. Студента- медика с позором отчислять и выгнать в Узбекистан. А  « нервных мигрантов», избивших мужчин у с собакой, привлечь к уголовной ответственности по нескольким статьям - хулиганство, нанесение телесных повреждений с применением холодного оружия». Со сволочами только так
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18 час.
ninikooo Митусова
Все эти дела не дать диаспорам @ спустить на тормозах, общественности следить за этим и освещать в СМИ. Эти негодяи должны понять, что живут в правовом государстве и не они здесь хозяева. А Фарисову, у которого мания величия, пора убираться в Татарстан и там пусть построит хоть еще 100 мечетей, « представитель строго народа России», тут таки х представителей в каждой психушке по десятку наберется. Не бери на себя лишнего- надорвешься. Или помогут.
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18 час.

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