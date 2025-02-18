Депфин Москвы: с 2025 года стал доступен налоговый вычет за ГТО

Тем, кто успешно выполнил нормативы ГТО, с 2025 года доступен налоговый вычет. Как его оформить и какие документы понадобятся, рассказал заместитель руководителя департамента финансов Москвы Григорий Лалаев.
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