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  • катя Подвойская (-)
    этому мастеру в психушке место, а не кафе разрисовывать всякой херн.......... Это он что так видит русский мир???????...На улице Белинско...
  • lady lyudmila
    Вот пусть там и развивается.Эмин Агаларов при...
  • lady lyudmila
    А у нас всем выплатил за Крокус ? Или директор все взял на себя ?Эмин Агаларов при...

Зелёное меню в гранд-кафе «Шануар»

Зелёное меню в гранд-кафе «Шануар»

В этом сезоне в гранд-кафе «Шануар» собрали в зелёных спешлах главные летние блюда. Зеленое меню шеф-повара Эдуарда Архипова, виртуозно управляющегося с овощами, воссоздает яркую вкусовую палитру тёплого сезона.

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