Зелёное меню в гранд-кафе «Шануар»

В этом сезоне в гранд-кафе «Шануар» собрали в зелёных спешлах главные летние блюда. Зеленое меню шеф-повара Эдуарда Архипова, виртуозно управляющегося с овощами, воссоздает яркую вкусовую палитру тёплого сезона.
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