Снова турбинный вопрос: прокачка по «Северному потоку» сократится до 20%

«Газпром» останавливает вторую турбину Siemens. Это связано с необходимостью ремонта. Первая же турбина так и не вернулась в Россию после ремонта в Канаде«Газпром» еще не успел получить первую турбину после ремонта в Канаде — и уже остановил вторую.