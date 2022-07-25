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Снова турбинный вопрос: прокачка по «Северному потоку» сократится до 20%

Снова турбинный вопрос: прокачка по «Северному потоку» сократится до 20%

«Газпром» останавливает вторую турбину Siemens. Это связано с необходимостью ремонта. Первая же турбина так и не вернулась в Россию после ремонта в Канаде«Газпром» еще не успел получить первую турбину после ремонта в Канаде — и уже остановил вторую.

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