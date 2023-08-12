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Кейн попрощался с «Тоттенхэмом»: «Тяжело покидать клуб, где провел почти 20 лет. Не говорю «прощайте» – никогда не знаешь, что случится в будущем»

Кейн попрощался с «Тоттенхэмом»: «Тяжело покидать клуб, где провел почти 20 лет. Не говорю «прощайте» – никогда не знаешь, что случится в будущем»

Ранее «Бавария» официально объявила о трансфере Кейна. 30-летний форвард находился в системе «Тоттенхэма» с 11 лет.

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