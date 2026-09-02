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Царьград

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Юревич и Белоусов не нашли покупателя для активов на 3,7 млрд рублей

Юревич и Белоусов не нашли покупателя для активов на 3,7 млрд рублей

Третий аукцион по продаже 83 активов Михаила Юревича и Вадима Белоусова не состоялся даже с 50% скидкой.

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