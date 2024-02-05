Тело одного из членов экипажа Ми-8 поднято из Онежского озера

Спасательная операция на месте крушения вертолета МЧС в Карелии продолжится утром 6 февраля Спасатели обнаружили и подняли на поверхность тело одного из членов экипажа вертолета Ми-8, разбившегося в Карелии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии