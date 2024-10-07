В Свердловской области четыре человека погибли в пожаре

В Свердловской области возбуждено уголовное дело по факту гибели четырёх человек в результате пожара, произошедшего в ночь на 7 октября 2024 года в городе Артёмовском, говорится в сообщении СУ СК РФ по Свердловской области.
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