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Извержение вулкана в Индонезии и атаки ВСУ по рынку и ТЦ: новости 6 сентября

Извержение вулкана в Индонезии и атаки ВСУ по рынку и ТЦ: новости 6 сентября

REUTERS/Center for Volcanology and Geological Hazard Mitigation Туризм в Индонезии парализовал самый опасный вулкан в стране, украинские боевики продолжают обстреливать российские регионы, а также свыше 100 тыс.

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