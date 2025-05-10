Ледниковый период через 40 лет? 🥶🥶🥶 Российские ученые с уверенностью предсказывают: между 2063 и 2073 годами нас ждет глобальное похолодание.
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Ледниковый период через 40 лет? 🥶🥶🥶 Российские ученые с уверенностью предсказывают: между 2063 и 2073 годами нас ждет глобальное похолодание.