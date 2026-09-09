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В Ульяновске задержали подозреваемого в убийстве авторитета Хобота в 2000 году

В Ульяновске задержали подозреваемого в убийстве авторитета Хобота в 2000 году

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Ульяновске мужчину, подозреваемого в убийстве генерального директора фирмы по продаже автомобилей Валерия Хабатулина (криминального авторитета по кличке «Хобот») в 2000 году.

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