Боец ММА из Таджикистана, осужденный за зверское убийство женщины и её ребёнка в Новосибирске, умер в тюрьме

Фарход Рахимзода, приговорённый к 23 годам за жестокое убийство 39-летней женщины и её пятилетней дочери в Новосибирской области, умер в тюрьме.
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Не нужно пускать в Россию этих средневековых дикарей. Пусть у себя друг-друга убивают. Они едут в РОссию потому, что русские у них уже закончились.
Я понимаю что Суд в РФ самый гуманный суд в мире , но за смерть семьи из 2 человек в т.ч. пятилетнего ребенка дали не пожизненный срок а только 23 года ,это не понятно...Он бы вышел через 20 лет ещё не старым. А штраф в 150 тыс. рублей - это вообще издевательство над памятью убитых им. обычно такой штраф в РФ дают за какой то мелкое хулиганство... К тому же он украл 5,5 миллионов рублей...и мизерный штраф - это плевок всем жителям РФ..
Правосудие свершилось
Очень надеюсь, что не быстрой смертью.
собаке собачья участь (((((
умер Фарход, ну и аллах с ним ))) бумеранг никто не отменял ...
Смертную казнь в РФ отменили ради того, что бы вступить во всякие Советы Европы и прочие ВТО. Сейчас необходимость участия в этих организациях отпала. Но Россия продолжает в них участвовать и платить немалые взносы -128 млн. долларов только ВТО ежегодно. Вероятно, что бы чиновники, опять таки за счет государства, посещали эти советы и конференции, кто же откажется от приличных командировочных? Смертную казнь необходимо срочно вернуть !! Решения принимает ДУМА, которую на этой неделе переизбирается!!! Также резко необходимо вводить визовой режим посещения РФ для всех иностранцев, вне зависимости от цели посещения страны!!!!
Когда же Путин наконец ведёт с черножопыми визовый режим. Черножопые которых он завозит в Россию каждый день убивают грабят насилуют избивают включая детей. А Путин ничего не делает. Очень странно для гаранта. Неужели такое то что творят черножопые в России Путина и его окружение устраивает?.
Мораторий на СМЕРТНУЮ КАЗНЬ... должен быть ОТМЕНЁН!