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Новости, события, факты

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Боец ММА из Таджикистана, осужденный за зверское убийство женщины и её ребёнка в Новосибирске, умер в тюрьме

Боец ММА из Таджикистана, осужденный за зверское убийство женщины и её ребёнка в Новосибирске, умер в тюрьме

Фарход Рахимзода, приговорённый к 23 годам за жестокое убийство 39-летней женщины и её пятилетней дочери в Новосибирской области, умер в тюрьме.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Павел Б
Павел Б

Я понимаю что Суд в РФ самый гуманный суд в мире , но за смерть семьи из 2 человек в т.ч.  пятилетнего ребенка дали не пожизненный срок а только 23 года ,это не понятно...Он бы вышел  через 20 лет ещё не старым. А штраф в 150 тыс. рублей - это вообще издевательство над памятью убитых им. обычно такой штраф в РФ дают за какой то мелкое хулиганство... К тому же он украл 5,5 миллионов рублей...и мизерный штраф - это плевок всем жителям РФ..

Профиль пользователя Виктор Немо
Виктор Немо

Смертную казнь в РФ отменили ради того, что бы вступить во всякие Советы Европы и прочие ВТО. Сейчас необходимость участия в этих организациях отпала. Но Россия продолжает в них участвовать и платить немалые взносы -128 млн. долларов только ВТО ежегодно. Вероятно, что бы чиновники, опять таки за счет государства, посещали эти советы и конференции, кто же откажется от приличных командировочных? Смертную казнь необходимо срочно вернуть !! Решения принимает ДУМА, которую на этой неделе переизбирается!!! Также резко необходимо вводить визовой режим посещения РФ для всех иностранцев, вне зависимости от цели посещения страны!!!!

Профиль пользователя Виктор Исаев
Виктор Исаев

Когда же Путин наконец ведёт с черножопыми визовый режим. Черножопые которых он завозит в Россию каждый день убивают грабят насилуют избивают включая детей. А Путин ничего не делает. Очень странно для гаранта. Неужели такое то что творят черножопые в России Путина и его окружение устраивает?.