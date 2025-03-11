Насколько опасен для России французский «ядерный щит» над Европой?

Агрессивная антироссийская риторика президента Макрона и заявленная им готовность раскрыть свой «ядерный щит» над всей Европой в случае ухода США из блока НАТО заставляют задаться вопросом, насколько французское ядерное оружие опасно для нашей страны.
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