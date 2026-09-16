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«Сообразительный»: награжден командир военного корабля, который не допустил приближения датского вертолета

«Сообразительный»: награжден командир военного корабля, который не допустил приближения датского вертолета

Командир военного корабля награжден медалью «За боевые отличия». Все произошло 14 сентября в нейтральных водах Балтийского моря.

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