Из-за угрозы поднятия уровня воды в Неве на дамбе начали закрывать затворы. Порывы ветера 30 декабря могут быть до 24 м/с.
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Из-за угрозы поднятия уровня воды в Неве на дамбе начали закрывать затворы. Порывы ветера 30 декабря могут быть до 24 м/с.