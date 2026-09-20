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Спорт Уик-Энд

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Три поражения «Зенита» на старте сезона не смутили наставника соперников: Новый рулевой петербуржцев – невероятный специалист, я им восхищаюсь!

Три поражения «Зенита» на старте сезона не смутили наставника соперников: Новый рулевой петербуржцев – невероятный специалист, я им восхищаюсь!

Как мы уже сообщали, сегодня на Суперкубке Единой лиги ВТБ в Москве «Зенит» уступил боснийскому клубу «Игокеа» в матче за 5-е место - 79:83.

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